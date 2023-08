Zduńskowolanin spędzi najbliższy rok w więzieniu

Wczoraj wieczorem, 1 sierpnia, dzielnicowy oraz policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego, udali się pod adres, gdzie mógł przebywać poszukiwany 25-latek.

Zduńskowolska policja informuje, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności 1 roku, za przestępstwo kradzieży z włamaniem, które dokonał w 2022 roku w gminie Zapolice. Poszukiwany był zaskoczony policyjną wizytą. Ukrywał się przed organami ścigania, chcąc uniknąć kary pozbawienia wolności. Dzięki działaniom policjantów, trafił do zakładu karnego.

Jednym z ważnych zadań mundurowych w codziennej służbie jest zatrzymywanie osób poszukiwanych ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ręce policjantów poszukiwani wpadają prawie każdego dnia. Stróże prawa z całego powiatu zduńskowolskiego prowadzą cykliczne działania pod kątem ujawniania i zatrzymywania takich osób. Na podstawie posiadanych informacji sprawdzają miejsca, w których według ich wiedzy mogą przebywać osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Ich zatrzymanie w wielu przypadkach jest tylko kwestią czasu. Poszukiwania często nie ograniczają się tylko do powiatu zduńskowolskiego. Funkcjonariusze działają także na terenie całego województwa, a nawet kraju. Podstawy poszukiwań są różne. Są to listy gończe, zarządzenia, postanowienia i nakazy doprowadzenia, poszukiwania w celu ustalenia miejsca pobytu. Osoby zatrzymywane czasem są w miejscach zamieszkania, niekiedy "wpadają" podczas legitymowania i przeprowadzanych interwencji, inni zatrzymywani są w wyniku szeregu różnych policyjnych czynności jak na przykład standardowa kontrola drogowa lub podczas legitymowania. Często jest to żmudna i skomplikowana praca, ponieważ osoby ukrywające się robią wszystko, aby nie dać się zatrzymać. Zdarzają się też przypadki, że poszukiwani zatrzymywani są przed policjantów w czasie wolnym od służby - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji