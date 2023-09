Dodatkowe miejsca parkingowe powstaną na osiedlu 1000-lecia

Ulica Jana III Sobieskiego będzie miała nowy chodnik po obu stronach. Łączna powierzchnia to 1.625 mkw. Po rozbiórce nawierzchni z płytek chodnikowych, płyt betonowych typu trylinka oraz kostki betonowej powstanie nowy chodnik o szerokości od 2 do 2,5 m. Zarówno chodnik, jak i zjazdy do posesji wyłożone zostaną kostką betonową typu Holland. Dodatkowo zaplanowano tam dwa miejsca parkingowe od strony ul. Kilińskiego oraz dodatkowe co najmniej dwie zatoczki postojowe, które zmieszczą 4 samochody.