Lista płac 2023 w Zduńskiej Woli i powiecie. Tyle zarabia się w urzędach

Lista płac 2023 w samorządach

Przepisy i stawki

Od 1 marca 2023 roku od I do XII kategorii zaszeregowania minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego będzie wynosił od 3000 zł do 3550 zł. Kwotę brakującą do osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od lipca 2023 r. będzie wynosiła 3600 zł. samorządy będą mogły uzupełnić innymi składnikami wynagrodzenia jak np. premie i dodatki. Od XIII do XXII kategorii zaszeregowania minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego będzie wynosił od 3600 zł do 4300 zł.