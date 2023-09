Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Zduńskiej Woli? Bądź na bieżąco

Deszcz w Zduńskiej Woli nie odpuszcza. Pada już drugi dzień. Dzisiaj, 30 sierpnia, jak podają synoptycy ulewa ma potrwać do godzin popołudniowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje opady deszczu z lekkimi przejaśnieniami do piątku, 1 września.

Zduńska Wola ma ciekawe miejsca zieleni, gdzie można pospacerować, odpocząć na ławce, czy spotkać się ze znajomymi. W galerii zdjęć prezentujemy dwa nieduże parki w naszym mieście, do których warto się wybrać na spacer.

59-latek z gminy Zduńska Wola znalazł na polu pocisk. Podniósł go z ziemi, włożył do koszyka rowerowego i pojechał go sprzedać w skupie złomu. Po drodze zatrzymał się w klepie spożywczym. Ekspedientka widząc co jest w koszyku, zadzwoniła po policję. Policja ostrzega , że takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani przenosić.

2 899,5 mln zł przychodu wypracowało PKP Cargo w I półroczu tego roku. Spółka podsumowała I półrocze w Zduńskiej Woli Karsznicach, gdzie powstaje jego flagowa inwestycja, czyli terminal przeładunkowy.