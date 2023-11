Przegląd prasy z tygodnia 26.11.2023. Co działo się w Zduńskiej Woli. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

To było wielkie święto Karsznic: Dzień Kolejarza i podsumowanie obchodów 90-lecia tej kolejarskiej dzielnicy Zduńskiej Woli. Podczas uroczystości troje karszniczan zostało uhonorowanych medalami "Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli".

Metamfetaminę, marihuanę i amunicję do broni palnej miał w domu 34-letni zduńskowolanin, który został zatrzymany przez zduńskowolskich kryminalnych. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zduńska Wola sprzed 30. lat wydaje się innym miastem niż obecnie. Zapraszamy w podróż do lat 90. ubiegłego wieku. W galerii zdjęć prezentujemy zdjęcia z archiwum Dziennika Łódzkiego oraz tygodnika Nad Wartą.

Pierwsza tężnia solankowa powstaje w Zduńskiej Woli. Budowa tej instalacji w Parku Miejskim to jeden z efektów Budżetu Obywatelskiego.

Izba przyjęć szpitala w Łasku jest nie do poznania. Przeszła gruntowny remont i teraz to jedna z nowocześniejszych części łaskiej lecznicy. Dzisiaj, 23 listopada nowa Izba Przyjęć została uroczyście oddana do użytku.

Nadchodzi Black Friday 2023. Zobacz jakie memy od internautów przygotowane z tej okazji można znaleźć w sieci. Uśmiejesz się.

Nowy park powstaje na terenie osiedla Jana Pawła II w Zduńskiej Woli. To kolejne przedsięwzięcie Zielonego Budżetu.

Miasto wybrało firmy, które będą odpowiedzialne za odśnieżanie ulic miejskich w Zduńskiej Woli w 2024 roku. Teren miasta podzielono na trzy rejony. Za każdy z nich odpowiedzialna będzie inna firma.