Przegląd tygodnia z 3.09.2023 w Zduńskiej Woli. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jeżeli szukasz domu lub mieszkania w dobrej cenie, to licytacje komornicze są idealne dla ciebie. Kupowanie domów od komornika staje się coraz bardziej popularne. W tym zestawieniu przygotowaliśmy ofertę licytacji komorniczych w województwie łódzkim we wrześniu i październiku 2023 roku. Kliknij w galerię i sprawdź najlepsze oferty w województwie łódzkim.

ŁKS Łódź przegrał na swoim boisku mecz ekstraklasy z Wartą Poznań 0:2 i była to pierwsza porażka łodzian na swoim stadionie po serii 18 spotkań w których nie znaleźli pogromcy. Ełkaesiaków zagrzewało do boju ponad dziewięć tysięcy kibiców.

Oszuści podszywający się pod policjantów. . By uchronić rzekomo zagrożone konta bankowe, zaproponowali dwóm mieszkankom Zduńskiej Woli przelanie pieniędzy na wskazane przez nich rachunki. Zduńskowolanki przelały łącznie 600 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, pieniądze zostały zablokowane i nie trafiły do oszustów.

W najbliższą niedzielę ( 3 września) zmienia się rozkład jazdy pociągów. Przybędzie pociągów m.in. do Poznania. Będzie większa liczba połączeń na linii Łódź – Sieradz oraz dodatkowe połączenie przyspieszone z Łodzi do Poznania.

Premier RP Mateusz Morawiecki odwiedził w piątkowy poranek Złoczew. To pierwsza w historii miasteczka wizyta premiera rządu polskiego. Mateusz Morawiecki oddał hołd pomordowanym ponad 200 mieszkańcom Złoczewa oraz okolicznych miejscowości z 3 na 4 września 1939 roku,.

Porozmawiajmy w Łódzkiem to cykl spotkań, podczas których marszałek województwa łódzkiego spotyka się z mieszkańcami, by porozmawiać o ich małych ojczyznach. To też doskonała okazja, by wręczyć granty finansowe dla kół gospodyń wiejskich czy strażaków.