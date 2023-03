Uczniowie klas mundurowych w Wojsławicach udanie wystąpili na policyjnym turnieju ZDJĘCIA

Finał turnieju dla szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi rozegrano pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego w hali sportowej MOSiR przy ulicy Małachowskiego w Łodzi. W rywalizacji brały udział 24 drużyny,z których każda to dwie dziewczyny i dwóch chłopców. Finał wojewódzki poprzedziły eliminacje powiatowe. Powiat zduńskowolski reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, którzy zdobyli wysokie 6 miejsce na 24 drużyny. Rywalizacja była zacięta, ale – jak podkreśla policja - nikt nie zapominał o poszanowaniu zasady fair play.

- Celem turnieju była popularyzacja zawodu policjanta i zachęcenie młodych osób do zainteresowania się zawodową przyszłością w mundurze – podkreśla sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. - Konkurencje były zbliżone do etapów jakie musi przejść każdy kandydat do służby w Policji. W finale uczniowie oprócz testu sprawności fizycznej i testu wiedzy przystąpili także do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas gali finałowej wyłoniono najlepiej kibicującą szkołę. Zawodom, które przebiegły w duchu fair-play towarzyszyła fantastyczna zabawa i super doping.