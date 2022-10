Złodzieje z Sieradza i Zduńskiej Woli złapani przez policję

Zduńskowolscy kryminalni, dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego i na podstawie zdobytych informacji, zatrzymali osoby, które były poszukiwane jako sprawcy kradzieży sklepowych na terenie miasta. Dochodziło do nich od sierpnia do października 2022 roku. Przedstawiciele marketów spożywczych, sklepów drogeryjnych i alkoholowych, składali zawiadomienia o kradzieżach, a policjanci podejmowali działania, by ustalić sprawców. W ten sposób, kryminalni zatrzymali dwóch sieradzan. 23 i 26-letni mężczyźni, przyjechali do Zduńskiej Woli 20 września. Razem dokonali kradzieży perfum na kwotę ponad 1300 zł. Jeden z nich, 23-latek, przyjechał z Sieradza jeszcze dwa razy sam i w jednym sklepie ukradł tablet wartości 669 zł, a w drugim alkohol za 569 zł. Złodziejski duet został zatrzymany. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego zatrzymali również 41-letniego zduńskowolanina. Kradł w sierpniu, w dyskoncie spożywczym w Zduńskiej Woli na drobne kwoty, aż 9 razy. Wynosił artykuły spożywcze, alkohol, tytoń, artykuły chemiczne. Łączna kwota skradzionego towaru to ponad 550 zł. Kryminalni zatrzymali również 31-letniego mieszkańca powiatu zduńskowolskiego, który trzykrotnie, w okresie od 30 sierpnia do 22 września 2022 roku, w sklepie spożywczym, skradł towar na ponad 860 zł.