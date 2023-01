Kontrole policji na drogach w gminie Szadek. Wpadło kilku kierowców

Policjanci ze zduńskiej Woli 24 stycznia 2023 roku prowadzili wzmożone działania pod nazwą „Prędkość”. Ich celem była poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, jak informuje policja.

- Takie policyjne działania mają na celu nie tylko ujawnianie sprawców wykroczeń, ale również napiętnowanie ich negatywnych zachowań na drogach. Należy pamiętać, że nieodpowiednie przygotowanie do podróży, brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów kodeksu drogowego lub panujących na drodze warunków atmosferycznych, niejednokrotnie prowadzi do bardzo poważnych w skutkach zdarzeń. Kierujący, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci rażąco przekraczający prędkość, musieli liczyć się z konsekwencjami - informuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli.