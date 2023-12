Pracowite święta zduńskowolskich policjantów. Mieli 90 interwencji! ZDJĘCIA

Od 22 do 26 grudnia zduńskowolscy policjanci odnotowali prawie 90 interwencji. Doszło do 9 kolizji oraz 1 wypadku drogowego.

22 grudnia przed godziną 7 na ulicy Juliusza, 47-letnia zduńskowolanka, kierując samochodem marki Opel, potrąciła na przejściu dla pieszych 41-letniego mężczyznę. Pieszy z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Kierująca była trzeźwa.

Ponadto mundurowi zatrzymali nietrzeźwego kierującego, który 26 grudnia, na ulicy Getta Żydowskiego, kierował samochodem marki Audi, mając 2 promile alkoholu w organizmie. 39-latkowi za popełnione przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje sąd.

W świątecznym czasie, funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, które były poszukiwane do kary pozbawienia wolności. 48-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, najbliższe 9 miesięcy spędzi za kratami, z powodu uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, natomiast 28-letni zduńskowolanin spędzi tam114 dni, z powodu nieuregulowania grzywny wobec sądu.

25 grudnia przed godziną 2 dyżurny otrzymał informację od zaniepokojonej 56-letniej zduńskowolanki. Przed północą wyszła na pasterkę. W domu została jej 79-letnia mama, która wtedy spała. Gdy 56-latka wróciła z kościoła, okazało się, że nie ma seniorki. Chorująca na alzheimera kobieta, wyszła z domu w piżamie. Patrol po przyjęciu zawiadomienia od 56-latki, udał się na poszukiwania seniorki. W tym czasie, pod adres zamieszkania kobiet, podjechał 37-letni zduńskowolanin, który przywiózł zmarzniętą seniorkę. Razem z żoną zauważył wystraszoną, ubraną w piżamę i ewidentnie zagubioną panią. Porozmawiał z nią i przyprowadził do jej domu, gdzie czekała zatroskana córka.