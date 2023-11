Prasówka 19.11.2023 z całego tygodnia w Zduńskiej Woli. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W zaległym ekstraklasowym meczu przyjaźni Widzew Łódź pokonał na swoim stadionie Ruch Chorzów 2:1 (0:1). Zwycięski gol dla łodzian padł w 87 minucie po strzale Jordi Sancheza. Goście prowadzili od 16 minuty po bramce Mateusza Bartolewskiego. W 47 minucie do remisu doprowadził Fabio Nunes.

Zmienia się deptak prowadzący wprost do dworca kolejowego w Zduńskiej Woli. Już widać pierwsze zmiany.

Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą robić wszystko to, co normalnie widzący. Taka teza przyświecała warsztatom, jakie dla osób z dysfunkcją wzroku zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli. W zajęciach tworzenia reźb z gipsu uczestniczyli mieszkańcy m.in. Zduńskiej Woli i Sieradza.

Przemoc to nie moc. Pod takim hasłem zorganizowana została II Powiatowa Debata Profilaktyczna na temat przemocy rówieśniczej, domowej i cyberprzemocy. Przed dyskusją wyświetlony został niderlandzki film dotyczący przemocy w szkole zatytułowany "Żałuję".

Zabytkowy cmentarz wojenny z 1914 roku zlokalizowany w lesie w Swędzieniejewicach pod Zduńską Wolą został odbudowany. Na to przedsięwzięcie gmina Zapolice pozyskała fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z okazji oddania po odbudowie tej nekropolii zorganizowano uroczystość.

Ulica Złota, gdzie budowane jest rondo, ma być przejezdna od jutra, 17 listopada do wiosny przyszłego roku.

Symptomy poważnych chorób. Wykład pod takim tytułem był kolejnym z cyklu spotkań o tematyce zdrowotnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zduńskiej Woli.

To najnowocześniejszy port multimodalny w Polsce, ale również i w Europie. Karsznice wreszcie doczekały się otwarcia najważniejszej inwestycji w blisko stuletniej historii dzielnicy.

Elementy do toru przeszkód, fantomy, umundurowanie czy sprzęt audiowizualny do szkoleń – to część wyposażenia, o które jeszcze w tym roku wzbogacą się Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Łódzkiem. Dofinansowanie z budżetu województwa otrzyma 119 drużyn.

Ile kosztują najdroższe domy w województwie łódzkim? Piękne i luksusowe posiadłości, położone na przestronnych działkach i w malowniczych okolicach można nabyć w cenie od 8,5 mln zł do blisko 12 mln zł.