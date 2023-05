Zduńskowolski policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego do odbycia kary 30-letniego mężczyznę

30-letni mieszkaniec Zduńskiej Woli trafił do zakładu karnego, w którym spędzi kilka miesięcy. Jego zatrzymania dokonał policjant wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

- Wracając z zakupów, zwrócił uwagę na mężczyznę idącego ulicą Szadkowską. Był przekonany, że jest to, poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, 30-letni mieszkaniec miasta. Policjant bez chwili zawahania przystąpił do czynności. Zaparkował samochód i skierował się w stronę poszukiwanego. 30-letni zduńskowolanin zauważył policjanta i zaczął uciekać między blokami. Policjant dogonił mężczyznę i uniemożliwił mu oddalenie się z miejsca do momentu przyjazdu patrolu - relacjonuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, rzecznik KPP w Zduńskiej Woli.

30-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych zduńskowolskiej komendy, a następnie przewieziony do zakładu karnego. Ma do odbycia karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.