Tygodniowy przegląd prasy 5.11.2023: Zduńska Wola, 29.10-4.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Przegląd tygodnia: Zduńska Wola, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Bal Wszystkich Świętych i Różaniec że Świętymi w parafii pw. św. Antoniego w Zduńskiej Woli.

Na 2 grudnia planowane są kolejne Targi Rękodzieła "Lokalsi Handmade" organizowane w Zduńskiej Woli przez Miejski Dom Kultury "Ratusz". Zgłoszenia przyjmowane będą jednak do 16 listopada.

Policjanci z Sieradza zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 43-lat oraz 32-letnią kobietę, podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienie wolności i uszkodzenie ciała. Agresorzy w bagażniku samochodu wywieźli do lasu 45-letniego mężczyznę, gdzie go pobili, przywiązali do drzewa i ukradli pieniądze. Podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.